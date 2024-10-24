ТЦК в Києві продавали фальшиві документи для зняття з обліку за 8,5 тисяч доларів: під час обшуків правоохоронці вилучили більше мільйона доларів

В Україні, де триває загальна мобілізація, викрито працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись більше тисячі військовозобов'язаним. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Так, було викрито та повідомлено про підозру трьом службовцям Голосіївського РТЦК та СП м. Києва, колишньому голові ВЛК та двом цивільним особам.

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«В залежності від скоєного їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 КК України)», — йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, підозрювані організували схему одержання неправомірної вигоди від чоловіків, які підлягають мобілізації.

«За 8,5 тис доларів США вони обіцяли допомогти з постановкою їх на облік у визначеному ТЦК та СП, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів. Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тис доларів США. Проведено комплекс слідчих розшукових дій, понад 40 одночасних обшуків. Вилучено більше 1,2 млн доларів США та 45 тис євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес класу вартістю більше 100 тис доларів США кожна», — повідомили в ОГП.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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