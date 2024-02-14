Примушував солдатів будувати собі будинок: на Закарпатті судитимуть ексвоєнкома

На Закарпатті на зловживанні владою викрили недоброчесного воєнкома. Очільник одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки змушував солдатів будувати йому приватний маєток.

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Як повідомили у Державному бюро розслідувань, посадовця викрили ще влітку 2023 року. Тоді було встановлено, що за наказом посадовця підлеглі військовослужбовці з січня до серпня минулого року замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку.

На будівництві постійно працювали п’ятеро солдатів, а ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю. Попри це усі військові отримували матеріальне забезпечення від держави. Таким чином їм було безпідставно нараховано і виплачено понад 500 тисяч грн.

Колишнього військового комісара звинуватили у перевищенні службових повноважень (частина 5 статті 426−1 Кримінального кодексу України) і віддали під суд, який обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави.

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А поки тривав розгляд справи, фігуранта було звільнено з займаної посади.

Нині також вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків — на колишнього посадовця складено адмінпротокол про корупцію.

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Нагадаємо також, що восени Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у начальника Самбірського районного ТЦК сусідньої Львівської області ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн.

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