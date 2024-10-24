Що попало: на Олю Полякову накинулись у мережі
Популярна співачка Оля Полякова, яка зізналася у особистій кризі, підпала під черговий хейт у підписників. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео, на якому в образі «рокерки» співає та танцює під свій хіт «Жінка з цікавим минулим». На записі Оля стоїть на килимі біля стойки з мікрофоном у джинсах та шкіряному піджаку.
«У кожної жінки з цікавим минулим настає в житті момент, коли треба терміново купити великий килим, — поділилася думками співачка. — Спочатку на підлогу, а потім і на стіну…»
Але відео з танцями не дуже сподобалось прихильникам творчості артистки, і вони жорстко розкритикували її образ.
«Ігра зі стойкою мікрофона… то не її… вона вже дуже доросла для цього», — поділилися враженнями.
«Але ж класна, так личить цей стиль… красуня», — висловились на захист співачки.
«Дуже кривляється», — вирішили шанувальники.
«Просто як Фредді Мерк'юрі», — порівняли Полякову.
«Помолодшала! — зауважили у коментарях. - Але пісня така собі, раніше в піснях драйв і міць відчувалися, а тут наче слабенько для вас!»
«Що попало…» — були незадоволені підписники.
Раніше популярна співачка звернулася до мережі.190
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