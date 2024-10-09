Я більше не можу: Оля Полякова зізналася у особистій кризі

Популярна співачка Оля Полякова зізналася, чи приймає антидепресанти, як зіткнулася з кризою середнього віку та проблемами у стосунках з чоловіком. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Оля разом з дітьми виїхала з країни, але згодом повернулася та продовжила концертну діяльність. Її молодша донька Аліса навчалася у школі Британії, але 1 вересня повернулася до України і пішла до київської школи, про що мріяла останні два роки.

ВІДЕО ДНЯ

«Криза середнього віку у мене сталася набагато пізніше, ніж в інших, — розказала Полякова у проєкті „Екзамен“. — Взагалі, ми всі різні, у жінки в середньому це трапляється з 36−42 років. У мене ніколи не було навіть часу відслідковувати свої почуття, я ніколи над ними не замислювалася. Я так відчувала, мені було комфортно, що я така весела, класна, енергійна, ніколи не давала собі можливості собі щось відчувати. Я не вміла досліджуватися свої почуття. Я не думала, чому буваю агресивна, то хочу їсти, то плакати. Мені здавалося, що це у мене такий характер. Але я перестала це вивозити і звернулася до психолога з запитом: „Я більше не можу, не вивожу свій характер, не розумію, куди йти, що нас і нашу країну чекає попереду“. Мені було дуже погано. У мене вперше в житті не було ніякого майбутнього. Цей стан переслідує всіх нас. Я вже два роки не мрію. У психіатрії це перша тема, коли людина в розваленому стані, її збирають. Коли я приїхала до Німеччини з дітьми на початку повномасштабного вторгнення, сиділа і ридала, моя подруга-психіатр почала складати мені план, щоб я мала якесь відчуття, що буде завтра. Я прийшла в розірваному стані до психолога, і те з чим я зараз працюю — це тривожність. Все починається з тривоги. Ти не можеш з собою залишатися на п'ять хвилин, ти хочеш себе зайняти, щоб не думати про те, що тебе тривожить. Ми плутаємо багато своїх бажань з тривогою. Я не вживаю антидепресанти, вони будуть для мене руйнівні, тому що моя енергія на сцені — це те, що виділяє мене з-поміж інших людей. І якщо я буду це все гасити, то я буду не я».

Полякова зізналася, що мала кризу у шлюбі з чоловіком за останні три роки.

«Спочатку вона була пов'язана з війною, потім із моєю особистою кризою, — пригадала співачка. — Але я абсолютно зрозуміла, що ця людина для мене важлива. Ці відносини для мене важливі, навіть думка, що може бути якось по-іншому, викликає у мене істерику. У нас складні стосунки. Але це фундамент. Я раджусь з ним, і він завжди дає найкращі поради у житті. У нього багато крилатих виразів, у них багато мудрості та гумору. Останній був: „гроші не заробляються, а придумуються“. Про те що, думай наче гроші є, і вони з'являться».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, співачка вразила зізнанням на адресу свого чоловіка.

РЕКЛАМА

159

Читайте нас у Facebook