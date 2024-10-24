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Україна

Будьте пильними: у розвідці попереджають про спроби дискредитації керівництва країни через проплачені мітинги

16:23 24 жовтня 2024
ГУР Міноборони

В Україні, яка бореться з російською агресією, Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) інформує про нову загрозу національній безпеці. За даними розвідки, анонімні акаунти в месенджері Telegram шукають осіб, готових за гроші брати участь у «мітингах», спрямованих на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.

Ці особи мають не лише брати участь у провокаціях, а й знімати фото та відео з акцій, створюючи «картинку» для подальшої маніпуляції громадською думкою. Мета таких дій — посіяти розбрат і напругу всередині країни.

Провокаційні акції планують організувати в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах. ГУР МО України закликає громадян не брати участь у цих шкідливих для національної безпеки заходах.

«Будьмо пильними, мудрими й міцними! Боротьба за Україну триває!» — наголосили у відомстві.

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Як писали «ФАКТИ», раніше експерт розповів, навіщо росіяни публічно вбивають українських військовополонених.

Фото: Facebook ГУР Міноборони

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