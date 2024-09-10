Днями CNN показало кадри воєнного злочину росіян — розстріл трьох українських бійців під Покровськом. Вони здались у полон, але були цинічно вбиті. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко каже, що нинішня війна росії проти України фактично ведеться в прямому ефірі.

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«Тобто є можливість знімати на відеокамери з дронів. Ця війна якраз показова тим, що велика кількість епізодів, які раніше були затертими і невідомими, стають публічними. Публічність ця досягається для різних цілей. Часто це ІПСО — залякуючі відео, які публікують росіяни. Це моторошні кадри з розчленуванням, з жорстоким убивством тощо. Все це показують, щоб продемонструвати, як поводяться з тим, хто потрапляє в полон, і що на них чекає, якщо вони не будуть взаємодіяти. Це психічний вплив, це психічні тортури», — каже експерт.

За словами Павліченка, Міжнародний кримінальний суд на сьогодні розглядає тільки дві категорії справ: депортація українських дітей та обстріл рф об’єктів критичної інфраструктури в Україні. Тобто вбивства військовополонених поки не розглядаються.

«Безсумнівно, ця категорія злочинів теж може потрапити у фокус прокурорів МКС. Але тут потрібно ставити питання про ефективність переслідування і покарання тих, хто скоює ці злочини», — резюмував Олександр Павліченко.

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Раніше «ФАКТИ» наводили думку заступника командира бригади «Азов» Святослава Паламара: «Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій. Лише розголос, тиск на росіян та повернення наших полонених додому можуть зупинити ці вбивства».

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