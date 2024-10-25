Шлях смерті для ворога: десантники показали знищення 155 бригади рф, яка зганьбилася розстрілами полонених

В американському Інституті вивчення війни, експерти якого готують щоденні огляди ситуації на полі бою, стверджують, що нещодавно ЗСУ, яки розпочали операцію в Курській області рф на початку серпня, просунулися на південний схід від Коренево в межах головного українського виступу.

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В ISW зазначають, що це відбувалося на тлі російських атак в зазначеному районі. Посилаючись на геолоковані кадри, які були обнародовані напередодні, аналітики зазначають просування українських сил вздовж річки Снагость на північ від Дарино та, ймовірно, утримування позицій в Дарино і Миколаєво-Даріно (обидві на південний схід від Коренево).

Фото Інституту вивчення війни

Разом з тим експерти не знайли підтверджень заявам російських військових блогерів щодо просування зс рф в кількох района Курщини.

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Тим часом бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ показали «шлях смерті» в Курській області. Там найбільших втрат зазнала сумнозвісна російська 155-та бригада морської піхоти. Окупанти з цієї бригади неодноразово страчували українських військовополонених.

«Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки. Десантники та інші підрозділи Збройних Сил України методично нищили військову техніку супротивника, залишаючи від неї лише згарища й уламки», — зазначають в Генштабі ЗСУ.

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Раніше військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, говорячи про операцію на Курщині, зазначав, що завдяки їй Україна може більш вільно діяти саме на території противника, забезпечивши неперенесення бойових дій на територію Сумської й Чернігівської областей, що планували окупанти.

Фото — скріншот

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