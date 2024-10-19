Виконують одне з основних завдань: експерт назвав напрямок, де ЗСУ досягли позитивних результатів

Курська операція вже дає результати, які були заплановані. Окупантам нав'язані правила гри, перехоплена ініціатива на одному з напрямків. Так вважає військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

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«Наразі Україна може більш вільно діяти саме на території противника, забезпечивши неперенесення бойових дій на територію Сумської й Чернігівської областей, що планували окупанти», — сказав він.

На думку Рябих, проведення Курської операції полягає в тому, що ЗСУ виконують одне з основних завдань. Мова йде про впевнене українськими силами знищення потенціалу противника в тих умовах, які є для них найбільш комфортними, аніж ті, що нав'язує росія на сході України.

Тим часом рф вже залучає північнокорейських солдатів для війни в Україні. Очільник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов назвав їхню кількість та коли вони з'являться на фронті.

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Фото: zsu.gov.ua

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