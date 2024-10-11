Київ створив прецедент: експерти про ситуацію на Курщині

Понад шість тижнів після військового вторгнення ЗСУ в Курську область росії, українські солдати здобули значну політичну перемогу в Курську - незалежно від того, чи залишаться там, чи вирішать вивести війська з цієї території в найближчі місяці. Цей наступ розкрив блеф путіна і висміяв його «червоні лінії» та ядерні загрози, пише Foreign Policy.

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«Але деякі інші стратегічні цілі були менш успішними. Зеленський сподівався, що ця операція також прискорить ухвалення рішення, яке дозволить Україні завдавати удари вглиб російської території за допомогою крилатих ракет, наданих Заходом. Хоча Білий дім відмовився змінювати свою позицію щодо цього, зростаючий внутрішній потенціал України в галузі зброї дальньої дії протягом останніх тижнів завдає дедалі більшої шкоди російському тилу, що ще більше ставить кремль у незручне становище».

Проте вторгнення під Курськом, можливо, сприяло досягненню ширшої стратегічної мети, йдеться у статті.

«При окупації російської території, і якщо Україна успішно продовжить її захищати, москва не зможе претендувати на перемогу в цій війні, якщо українські війська залишатимуться на її де-юре території, якщо конфлікт буде заморожений на нинішніх лініях контролю. Із окупацією російської землі, принаймні теоретично, Київ створив прецедент, який може — попри численні невдачі, яких він зазнав, — все ж таки завершити війну на свою користь».

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з відомим військовим аналітиком Ігалем Левіним про те, що відбувається зараз на фронті та завдання ЗСУ.

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