Знову розстріл полонених: росіяни вбили 9 українських дронщиків

Війська рф продовжують чинити воєнні злочини проти українських бійців, демонструючи зневагу до будь-яких норм та законів.

Зокрема, на Курщині окупанти розстріляли 9 українських полонених військових, повідомили у DeepState.

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«Від наших джерел у 1-й ОТБр стало відомо, що окупанти 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися», — пишуть аналітики.

Також в компанії вказують, що ситуація була обговорена з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. А за результатами розмов було винесена рекомендація екіпажам БПЛА серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою.

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Як повідомляли «ФАКТИ», 1 жовтня з’явилась інформація про розстріл росіянами 16 українських військовослужбовців. Цей воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр під Покровськом.

За інформацією генпрокурора Костіна, це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. Це цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва.

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Свої злочини окупанти часто записують на відео. Навесні росіяни оприлюднили відео розстрілу українських морпіхів, взятих у полон у Кринках.

Влітку військові рф розстріляли українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

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