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Україна

ППО знищила понад три десятки «шахедів»

11:02 25 жовтня 2024
РЕБ

Під час «шахедної» атаки ворога у ніч проти 25 жовтня 2024 року росіяни запустили по Україні 63 дрони-камікадзе та безпілотники невстановленого типу.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси запускалися з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях.

Фото ПС ЗСУ

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Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Ще 16 російських безпілотників локаційно втрачено.

Раніше бійці 82-ї ОДШБ ЗСУ показали наслідки боїв на території російської Курщини, де «шлях смерті» заповнений знищеною технікою ворога. На цьому напрямку найбільших втрат зазнала російська 155-та бригада морської піхоти.

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Фото з відкритих джерел

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