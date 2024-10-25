ППО знищила понад три десятки «шахедів»
Під час «шахедної» атаки ворога у ніч проти 25 жовтня 2024 року росіяни запустили по Україні 63 дрони-камікадзе та безпілотники невстановленого типу.
За даними командування Повітряними силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси запускалися з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).
Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях.
Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Ще 16 російських безпілотників локаційно втрачено.
Раніше бійці 82-ї ОДШБ ЗСУ показали наслідки боїв на території російської Курщини, де «шлях смерті» заповнений знищеною технікою ворога. На цьому напрямку найбільших втрат зазнала російська 155-та бригада морської піхоти.
Фото з відкритих джерел35
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