Ворог намагався атакувати мирні міста України з повітря: як спрацювала ППО (відео)

В ніч проти 25 жовтня росія у черговий раз атакувала мирні українські міста з повітря, у тому числі й столицю. ППО працювала в Київській, Львівській, Одеській та деяких інших областях.

ВІДЕО ДНЯ

Так, близько четвертої години ранку у КМВА розповіли про падіння уламків збитих дронів-камікадзе у Києві, внаслідок чого було загоряння на відкритій території.

Згодом керівник КМВА Сергій Попко повідомив, що оборонці неба Києва ліквідували усі російські ударні безпілотники, які ворог спрямував на столицю. Йдеться про близько п'ятнадцяти «шахедів».

Також чиновник зазначив, що російські окупанти запускали дрони-камікадзе на Київ з Курської області та Краснодарського краю рф

РЕКЛАМА

«На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київі оголосили близько опівночі, а вдруге — приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години», — поінформував керівник КМВА.

Він додав, що нинішня повітряна атака на Київ з боку рф стала вже 15-ю з початку жовтня. Ворог застосовував для неї «виключно безпілотні літальні апарати».

РЕКЛАМА

«За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України», — розповів Попко.

РЕКЛАМА

У Києві зафіксовано падіння уламків — зокрема, у Дарницькому районі. Це призвело до загорання на відкритій території дерев та трави. «Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються», — додали у КМВА.

На Київщині також влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано, без постраждалих.

«В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання оперативно ліквідовано. В іншому районі уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Пожежа ліквідована», — повідомив очільник ВА Руслан Кравченко.

Про бойову роботу ППО на Одещині повідомляв й голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

А на Миколаївщині у нічт проти 25 жовтня ППО знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». В ОВА повідомили, що напередодні ворог чотири рази бив FPV-дронами по Куцурубській громаді — у селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки та три автомобілі. На щастя, постраждалих немає.

На Львівщину вночі залетіли чотири «шахеди». За інформацією очільника обласної ВА Максима Козицького, тривога в регіоні тривала з 02:27 до 04:13. Жертв та постраждалих нема.

Також обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури на Рівненщині, де в результаті роботи ППО є збиття ворожої повітряної цілі. Тривога в регіоні тривала майже п'ять годин.

Нагадажємо, що напередодні ППО збила на Хмельниччині вісім «шахедів». Втім, у Старокостянтинові була пошкоджена цивільна інфраструктура — житловий багатоквартирний будинок та будівля готелю.

Фото з відкритих джерел

94

Читайте нас у Facebook