Ворог вдарив по відділенню «Нової пошти» під Дружківкою: є загиблі (фото)

Під час вчорашнього обстрілу росіянами Донеччини у населенному пункті в районі Дружковки під ударом опинилося поштове відділення.

В ДСНС 25 жовтня повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт. За інформацією «надзвичайників», противник поцілив у відділення «Нової пошти» в селищі Олексієво-Дружківці. Також були пошкоджені й інші торговельні об'єкти.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«Виникла пожежа на площі 260 кв.м. — рятувальники її ліквідували. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники знайшли тіла двох загиблих людей, ще одну людину поранено. Загалом розібрано 2,1 т. будівельних конструкцій. Роботи завершено», — зазначили в ДСНС.

Фото ДСНС

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Колектив «Нової пошти» повідомив, що загиблий — їхній колега Андрій Смоляр. «Інші співробітники цілі. Також загинула ще одна людина і є один поранений, наразі він у лікарні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що днями на Сумщині під час ворожого удару «шахедами» в обласному центрі загинула майже вся родина — мати з донькою та сестра батька дівчинки. Самого чоловіка встигли врятувати з-під завалів.

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Фото ДСНС

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