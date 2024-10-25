Журналісти видання EUReporter знайшли докази, що родина колишнього заступника міністра економіки Болгарії Олександра Манолєва, на якого США у 2021 році наклали санкції за значну корупцію та включили до «Списку Магнітського», уклала контрактів з українською «Агенцією оборонних закупівель» на майже 400 мільйонів євро.

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Видання зазначає, що у 2021 році на Олександра Манолєва, його дружину та дітей та ще 4 болгарських політиків було накладено санкції Держдепу США. Сьогодні родина Манолєва не може відкривати рахунки в банках та займатися підприємницькою діяльністю, зазначають в EUReporter. Водночас виявилося, що Румунія та Україна дозволяють Манолєву отримувати прибутки від торгівлі зброєю.

Рік тому батько Манолєва — Дімітар (на якого не було накладено санкцій США) придбав болгарську компанію BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT (BIEM). Як зазначають журналісти, через старі зв’язки у Мінекономіки Болгарії, Манолєв змусив державний боєприпасний завод «ВМЗ» підписати декілька контрактів з BIEM. Манолєв, намагаючись приховати свою особисту участь (щоб не зашкодити відносинам з росією) та обходячи санкційну політику Міноборони України (МОУ не має права укладати угоди з компаніями, власники чи афілійовані особи яких знаходяться під санкціями, особливо США), вирішив постачати продукцію ВМЗ через румунського державного посередника Romarm. Дивно, що румунська державна компанія не укладає контракти з санкційними компаніями, зазначають репортери.

4 квітня 2024-го року «Агенція оборонних закупівель» та Romarm підписують 2 контракти на постачання одноразових гранатометів на 104,8 мільйона євро. Згодом значна сума авансу була перерахована від «Агенції» на Romarm, а звідти на BIEM.

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Як доказ, журналісти надають копію експортної ліцензії Болгарії:

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Пізніше Romarm та «Агенція» уклали ще кілька контрактів на ті ж гранатомети на кількасот мільйонів євро. Станом на сьогодні тандем BIEM — Romarm уклали контрактів з «Агенцією оборонних закупівель» на 395 мільйонів євро; за деякими контрактами «Агенція» мала пропозиції з нижчої ціною від інших постачальників. Журналісти вважають, що, враховуючи дохідність оборонних поставок між 10%-15%, родина підсанкційного політика Манолєва може отримати близько 40−60 млн євро прибутків.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про десятки мільярдів гривень на оновлення виробництва та аванси на боєприпаси, яких фронт досі не отримує.

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