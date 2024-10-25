Терористи атакували автівку на Херсонщині: постраждала мати з 11-річним сином

Росіяни скинули вибухівку з дрона на автівку поблизу села Томина Балка Херсонської області. Постраждала мати з дитиною.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

ВІДЕО ДНЯ

«У 35-річної жінки й 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Бригада „екстренки“ надала потерпілим медичну допомогу на місці», — написав очільник Херсонської ОВА.

Зазначимо, що раніше ще в одному місті Херсонщини, Станіславі, окупаційні війська атакували автівку швидкої допомоги. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що не менш напруженою залишається й обстановка на полі бою у Херсонській області. Ворог намагається прорватися на правий берег Дніпра. Окупанти активно використовують плавзасоби, зокрема човни, які регулярно знищуються українськими захисниками. Щодня українські військові ліквідовують декілька одиниць російської техніки та відбивають атаки росіян.

Також ворог активно використовує дрони, авіацію та різні засоби пересування, щоб швидко переміщувати свої невеликі штурмові групи. Окрім атак на військові позиції, окупанти ведуть обстріли прилеглих населених пунктів, застосовуючи ракетні удари, дрони-камікадзе та авіацію.

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook