Ворог намагається прорватися на правий берег Дніпра: військовий розповів про ситуацію поблизу Херсону

Російські військові не тільки щодня обстрілюють Херсон та область, а й знов відновили активність на Придніпровському напрямку фронту.

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Окупанти щоденно проводять до десятка штурмів на Дніпрі, намагаючись взяти під контроль острови Великий, Білогрудий та Козацький.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в етері телемарафону.

За його словами, вказані острови розташовані навпроти Херсона, і захоплення їх дозволило б ворогу наблизитися до міста та збільшити загрозу для українських військових позицій на правобережжі.

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При цьому ворог активно використовує плавзасоби, зокрема човни, які регулярно знищуються українськими захисниками. За словами Волошина, щодня українські військові ліквідовують декілька одиниць техніки та відбивають атаки.

«Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись захопити певні рубежі, — зазначає Волошин. — Ворог активно використовує дрони, авіацію та різні засоби пересування, такі як багі, квадроцикли та мотоцикли, щоб швидко переміщувати свої невеликі штурмові групи».

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Окрім атак на військові позиції, окупанти ведуть обстріли прилеглих населених пунктів, застосовуючи ракетні удари, дрони-камікадзе та авіацію.

Також рашисти проводять розвідувально-пошукові дії, намагаючись виявити вогневі засоби українських сил, розмінувати оборонні загородження та пробити шляхи до подальшого наступу.

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Водночас Сили оборони України ефективно контролюють острівну частину лінії бойового зіткнення, що не дозволяє окупантам закріпитися на захоплених рубежах.

Непростою є ситуація й на інших напрямках фронту, зокрема, на Курщині. Там, попри заяви російських військових блогерів щодо просування зс рф, в кількох районах Курщини тривають тяжкі бої. Підрозділи ЗСУ методично нищать військову техніку противника та його особовий склад. Нещодавно найбільших втрат зазнала сумнозвісна російська 155-та бригада морської піхоти.

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