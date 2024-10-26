Терористи вночі вдарили по Дніпру балістикою: загинуло троє людей, серед них — дитина

Пізно ввечері 25 жовтня росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під ударом був один з міських медичних закладів та житлова забудова.

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Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«У Дніпрі троє людей загинули, серед них — дитина. 19 постраждалих, з них четверо — діти. Восьмеро — госпіталізовані», — написав голова обласної адміністрації.

Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях.

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Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто.

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Правоохоронці на місці подій

Понівечено корпуси лікарні.

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Руйнування у лікарні

«Щойно пролунали вибухи, на допомогу людям примчали всі служби — ДСНС, „швидка“, поліція. Працюють і благодійники. Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття», — додав Лисак.

Вночі Лисак повідомляв, що внаслідок російського удару пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та один з медзакладів обласного центру. Серед постраждалих — 8-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

Своєю чергою, в поліції та ДСНС повідомили, що з-під завалів двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали трьох загиблих. Ще одну жінку дістали зі зруйнованого будинку живою та передали медикам. Наслідки російського удару ліквідовують понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

Розбирання завалів

Розбирання завалів тривало до ранку

Також нагадаємо, шо після опівночі масовану атаку дронів ворога відчули на собі і мешканці столиці України. Цього разу загинула неповнолітня дівчинка.

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