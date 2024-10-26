Ворог атакував Київ з повітря: є загиблі та поранені

Ввечері в п'ятницю, 25 жовтня, Повітряні сили ЗСУ попередили, що з боку Чернігівської області у напрямку Києва летять ударні безпілотники росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Інформацію підтвердили і у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин написав у своєму Telegram, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталося загорання нежитлової будівлі у місті.

«Станом на 01:00 без жертв. Всі служби на місці, гасять пожежу, розбирають завали», — додав він.

РЕКЛАМА

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) теж повідомили про попередні наслідки атаки БпЛА в області.

Зокрема, там підтвердили, що через падіння уламків збитих дронів ворога у одному з населених пунктів виникла пожежа у двоповерховому гаражі, який прибудований до хостелу.

РЕКЛАМА

Своєю чергою, мер Київа Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання російського ударного безпілотника у багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва загинула людина. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці.

За оперативною інформацією ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверхах 25-поверхового житлового будинку.

РЕКЛАМА

Пошкоджений будинок

На місці працювало 60 рятувальників та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Рятувальники на місці подій

З квартири на 20 поверсі врятовано 2 людей та передано до карети швидкої. На свіже повітря виведено понад 100 осіб, четверо постраждалих самостійно звернулись до лікарів з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес.

Повітряну тривогу було оголошено у низці областей.

Ранком в КМВА уточнили, що внаслідок атаки на Київ російських БПЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Також вночі ворог завдав ударів по Дніпру — в місті є загиблі та поранені, серед них — діти.

Нагадаємо, що під час однієї з попередніх атак БПЛА на Київ уламок ворожого залізяччя знайшли в одному зі столичних дитсадків.

431

Читайте нас у Facebook