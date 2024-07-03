Ворог атакував ракетами та дронами Дніпропетровщину:: місцева влада повідомила про загиблих і потерпілих

Внаслідок ранішньої ракетної атаки росіян на Дніпро, в обласному центрі загинули місцеві мешканці. Наразі відомо щонайменше про три жертви ударів ворога.

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Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

«На жаль, є загиблі цивільні…», — коротко написав мер.

Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинуло троє людей, а постраждало — 18. Серед них — 14-річна дівчинка.

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«Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. Сталося кілька пожеж. Є руйнування», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що число постраждалих зросло з 18 до 27 людей. 11 з них було госпіталізовано. Двоє — у тяжкому стані.

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Своєю чергою, в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

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Основний напрямок удару — Дніпропетровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:

- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;

- 5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;

- 1 БпЛА ОТР «Орлан-10».

Згодом стали відомі перші подробиці наслідків російських ударів. Повідомлялося, що після вибухів виникли пожежі й руйнування. Зокрема, біля торговельного центру та місцевого медзакладу.

Крім того, прямо зараз балістичні ракети росіян атакують Кривий Ріг. У місті пролунало два вибухи за 10 хвилин. Летить ще третя ракета. Пуски балістики були з окупованого Криму, повідомляє моніторинговий канал.

Своєю чергою, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибух за межами міста і загрозу балістики.

«Наслідки встановлюються», — наголосив він.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вранці російські загарбники випустили по Україні дрони-камікадзе та ракети. Під удари потрапили Дніпро та Запоріжжя.

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