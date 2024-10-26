Водоліям — «Закохані», Левам — «Сила», а Дівам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз на 26 жовтня
На думку київського мольфара Макса Гордєєва, наступного тижня представникам багатьох знаків Зодіаку доведеться зосередитись на співпраці та розвитку майстерності.
А про те, що буде важливим сьогодні, 26 жовтня, розповідає Таро-прогноз, створений на прохання українського медіа-ресурсу.
Овнам — «Колесо Фортуни»
Для Овнів «Колесо Фортуни» віщує зміни і несподівані події. Сьогодні може змінитися хід давно запланованих справ, але всі зміни приведуть до кращого. Прийміть те, що відбувається, з вдячністю і не чиніть опір потоку долі.
Тельцям — «Імператриця»
Тельці сьогодні відчують гармонію і комфорт. Карта «Імператриці» вказує на стабільність в особистому житті й у фінансах. Час провести день у колі близьких людей, оточити себе затишком і насолодитися турботою про себе й оточення.
Близнюкам — «Маг»
На Близнюків сьогодні чекає день відкриттів і можливостей. Карта «Мага» символізує силу волі і майстерність. Якщо ви давно мріяли про щось, завтра вдалий час почати діяти. Ваша енергія притягує успіх, тож не відкладайте задумане.
Ракам — «Відлюдник»
На Раків сьогодні чекає день роздумів і усамітнення. Карта «Пустельника» говорить про те, що настав час подумати про себе, про осмислення свого шляху. Сьогодні підійдіть до справ спокійно, прислухайтеся до внутрішнього голосу — він підкаже, що вам зараз потрібно.
Левам — «Сила»
Для Левів карта «Сили» — символ потужної енергії та контролю. Сьогодні ви зможете подолати будь-які труднощі завдяки внутрішньому стрижню і рішучості. Важливо проявити терпіння і мудрість, щоб зберігати гармонію в спілкуванні з оточенням.
Дівам — «Верховна Жриця»
Для Дів настав день інтуїтивних рішень. «Верховна Жриця» радить прислухатися до своєї інтуїції і довіряти внутрішньому чуттю. Можливо, буде потрібно зробити вибір або ухвалити важливе рішення, і інтуїція підкаже правильний шлях.
Терезам — «Справедливість»
Терезам сьогодні в доведеться зіткнутися з питаннями, що вимагають об'єктивності та чесності. Карта «Справедливості» говорить про важливість дотримання балансу і правди. Постарайтеся оцінювати події і людей неупереджено, і це приведе вас до правильного результату.
Скорпіонм — «Вежа»
Скорпіонам сьогодні випадає непроста карта «Вежі», що віщує зміни. Можливо, доведеться розірвати непотрібні зв'язки або відмовитися від застарілих ідей. Прийміть зміни як необхідний крок до оновлення і не бійтеся залишити минуле позаду.
Стрільцям — «Колісниця»
На Стрільців чекає енергійний і продуктивний день. Карта «Колісниці» символізує впевненість у собі і рух уперед. Цей день підходить для реалізації сміливих планів, тож не бійтеся брати відповідальність і вести за собою інших.
Козерогам — «Король Пентаклів»
Для Козерогів сьогодні карта «Король Пентаклів» віщує удачу у фінансових справах. В цей день ваші зусилля принесуть плоди, і є шанс отримати приємний грошовий бонус. Використовуйте день для зміцнення фінансового становища і довгострокового планування.
Водоліям — «Закохані»
Карта «Закоханих» пророкує удачу в особистих стосунках і союзах. Можливо, має відбутися важливе знайомство або приємний час із партнером. Це також день для ухвалення рішень у любовній сфері або зміцнення наявних стосунків.
Рибам — «Місяць»
Для Риб сьогодні день сповнений містики і таємниць, оскільки карта «Місяця» підкреслює інтуїцію і уяву. Сьогодні ви відчуєте сильне тяжіння до непізнаного. Карта радить не поспішати й уважно ставитися до знаків долі, які відкриються протягом дня.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що чекає українців у листопаді — про це йдеться в магічному прогнозі на колоді Таро Дзеркало долі.
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