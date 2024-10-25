Таро-прогноз від мольфара Макса Гордєєва на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада

Сьогодні, 25 жовтня, представникам багатьох знаків зодіаку було важливо зберігати баланс між внутрішніми бажаннями та зовнішніми обставинами.

А на чому варто сконцентруватися на тижні з 28 жовтня по 3 листопада, радить у своєму гороскопі мольфар Макс Гордєєв.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня) — Карта Таро: «Сімка Мечів»

Овни, цього тижня будьте обачні та стратегічні у своїх діях. «Сімка Мечів» символізує хитрість, планування та можливі ризики. Довіряйте своїй здатності приймати мудрі рішення, але не поспішайте відкривати всі свої карти. Прийміть необхідність діяти обережно і подумайте наперед, щоб уникнути небажаних наслідків.

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Телець (20 квітня — 20 травня) — Карта Таро: «Трійка Пентаклів»

Тельці, цього тижня зосередьтеся на співпраці та розвитку майстерності. «Трійка Пентаклів» символізує командну роботу, зусилля та спільні проєкти. Довіряйте своїм здібностям працювати в команді та цінувати внесок кожного учасника. Прийміть важливість спільної роботи, яка дозволяє досягти кращих результатів.

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Близнюки (21 травня — 20 червня) — Карта Таро: «Двійка Кубків»

Близнюки, цього тижня приділіть увагу стосункам і гармонії в спілкуванні. «Двійка Кубків» символізує партнерство, любов і злагоду. Довіряйте своїм почуттям і будьте відкриті до створення та зміцнення емоційних зв'язків. Прийміть важливість взаєморозуміння і співпраці у відносинах з близькими людьми.

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Рак (21 червня — 22 липня) — Карта Таро: «Дев'ятка Пентаклів»

Раки, цього тижня насолоджуйтеся плодами своєї праці та особистим успіхом. «Дев'ятка Пентаклів» символізує незалежність, достаток і досягнення. Довіряйте своїм зусиллям, які привели вас до цього моменту, і насолоджуйтеся результатами. Прийміть задоволення від того, що ви створили власними руками.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Карта Таро: «Король Жезлів»

Леви, цього тижня демонструйте своє лідерство та впевненість. «Король Жезлів» символізує силу волі, ентузіазм і харизму. Довіряйте своїм лідерським якостям і здатності надихати інших на дії. Прийміть роль провідника та використовуйте свою енергію для досягнення амбітних цілей.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Карта Таро: «П'ятірка Кубків»

Діви, цього тижня вам може знадобитися зцілити старі рани та подолати розчарування. «П'ятірка Кубків» символізує втрату, смуток і потребу знайти сили рухатися далі. Довіряйте своєму внутрішньому зціленню та шукайте нові можливості, що чекають попереду. Прийміть уроки минулого та дозвольте собі відкритися для нових емоційних переживань.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Карта Таро: «Колесо Фортуни»

Терези, цього тижня будьте готові до змін та непередбачуваних подій. «Колесо Фортуни» символізує циклічність життя, долю та нові можливості. Довіряйте процесу змін і будьте відкриті до нових перспектив. Прийміть можливість адаптуватися до нових обставин і скористайтеся шансами, які з'являться на вашому шляху.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Карта Таро: «Сила»

Скорпіони, цього тижня вам знадобиться внутрішня міць і витримка. Карта «Сила» символізує самоконтроль, сміливість і внутрішню силу. Довіряйте своїй здатності подолати будь-які труднощі та зберігати спокій. Прийміть свою внутрішню силу і використовуйте її для досягнення своїх цілей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Карта Таро: «Вісімка Жезлів»

Стрільці, цього тижня події будуть розвиватися швидко, і вам потрібно бути готовими діяти. «Вісімка Жезлів» символізує швидкий прогрес, рух і досягнення цілей. Довіряйте своїй здатності приймати швидкі рішення та ефективно реагувати на зміни. Прийміть динаміку тижня та скористайтеся можливостями, що з'являться на вашому шляху.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Карта Таро: «Паж Кубків»

Козороги, цього тижня відкрийте своє серце для нових емоційних починань. «Паж Кубків» символізує молодість, натхнення і нові емоційні досвіди. Довіряйте своїм почуттям і будьте відкриті до нових емоційних зв'язків або творчих ідей. Прийміть радість, яку приносять нові починання, і дозвольте собі слідувати за своїм серцем.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Карта Таро: «Шістка Жезлів»

Водолії, цього тижня ви можете очікувати визнання і перемоги. «Шістка Жезлів» символізує успіх, досягнення і публічне визнання. Довіряйте своїм здібностям і насолоджуйтеся моментами тріумфу. Прийміть похвалу і підтримку від оточення, знаючи, що ви досягли важливих цілей.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Карта Таро: «Верховна Жриця»

Риби, цього тижня зверніть увагу на свою інтуїцію і внутрішнє знання. «Верховна Жриця» символізує мудрість, духовність і таємниці, що приховані від зовнішнього світу. Довіряйте своїм відчуттям і звертайтеся до свого внутрішнього голосу за порадою. Прийміть силу своєї інтуїції, щоб знайти відповіді на важливі питання.

А про те, що прогнозують карти Таро українцям у листопаді, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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