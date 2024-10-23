Гороскоп на листопад 2024 року: магічний прогноз на колоді Таро Дзеркало долі

Сьогодні, 23 жовтня, коли Сонце входить у знак Скорпіона, а до кінця місяця залишається менше тижня, цей день та решта місяця повинні пройти більш-менш збалансовано.

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Водночас листопад, обіцяє бути насиченим і цікавим для всіх знаків зодіаку, йдеться у прогнозі, який зробили за розкладом на колоді Таро Дзеркало долі у виданні Modista.

Овен (21 березня — 19 квітня)

1−10 листопада: Карта Ієрофант. Цей період буде сповнений важливих рішень та звернень до авторитетних осіб. Можливо, вам доведеться звернутися до державних органів або отримати консультацію від фахівця.

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11−20 листопада: Карта 9 жезлів. Ви будете встановлювати особисті кордони та відстоювати свої інтереси. Це час для досягнення та визнання ваших зусиль.

21−30 листопада: Карта 2 мечів. Можливі конфлікти та суперечки. Важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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Телець (20 квітня — 20 травня)



1−10 листопада: Карта 2 мечів. Ви зіткнетеся з конфліктами та непорозуміннями. Важливо знайти компроміс і не дозволяти емоціям керувати вашими діями.

11−20 листопада: Карта 6 жезлів. Це час перемог і досягнень. Ви отримаєте визнання та нагороди за свої зусилля.

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21−30 листопада: Карта 3 мечів. Можливі розчарування та невдачі. Важливо зберігати оптимізм і не здаватися.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

1−10 листопада: Карта 8 кубків. Ви готові до змін і нових починань. Це час для звільнення від старих обмежень і руху вперед.

11−20 листопада: Карта 3 жезлів. Ви будете активно діяти та планувати майбутнє. Можливі нові проєкти та співпраця.

21−30 листопада: Карта Лицар пентаклів. Ви отримаєте фінансову стабільність і нові можливості для заробітку.



Рак (21 червня — 22 липня)

1−10 листопада: Карта 4 жезлів. Це час стабільності та безпеки. Ви будете насолоджуватися гармонією в особистому житті та успіхами в роботі.

11−20 листопада: Карта 5 мечів. Можливі конфлікти та суперечки. Важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

21−30 листопада: Карта Блазень. Ви почнете щось нове з чистого аркуша. Це час для нових починань і можливостей.

Лев (23 липня — 22 серпня)

1−10 листопада: Карта Лицар пентаклів. Ви отримаєте фінансову стабільність і нові можливості для заробітку.

11−20 листопада: Карта 3 жезлів. Ви будете активно діяти та планувати майбутнє. Можливі нові проєкти та співпраця.

21−30 листопада: Карта Смерть. Ви завершите старі справи та почнете нові. Це час для змін і трансформацій.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

1−10 листопада: Карта 6 мечів. Ви будете рухатися вперед і залишати позаду старі проблеми. Можливі подорожі та нові знайомства.

11−20 листопада: Карта 9 жезлів. Ви будете встановлювати особисті кордони та відстоювати свої інтереси. Це час для досягнення та визнання ваших зусиль.

21−30 листопада: Карта 2 мечів. Можливі конфлікти та суперечки. Важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації.



Терези (23 вересня — 22 жовтня)

1−10 листопада: Карта 4 жезлів. Це час стабільності та безпеки. Ви будете насолоджуватися гармонією в особистому житті та успіхами в роботі.

11−20 листопада: Карта 5 мечів. Можливі конфлікти та суперечки. Важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

21−30 листопада: Карта Блазень. Ви почнете щось нове з чистого аркуша. Це час для нових починань і можливостей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

1−10 листопада: Карта Лицар пентаклів. Ви отримаєте фінансову стабільність і нові можливості для заробітку.

11−20 листопада: Карта 3 жезлів. Ви будете активно діяти та планувати майбутнє. Можливі нові проєкти та співпраця.

21−30 листопада: Карта Смерть. Ви завершите старі справи та почнете нові. Це час для змін і трансформацій.



Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

1−10 листопада: Карта 6 мечів. Ви будете рухатися вперед і залишати позаду старі проблеми. Можливі подорожі та нові знайомства.

11−20 листопада: Карта 9 жезлів. Ви будете встановлювати особисті кордони та відстоювати свої інтереси. Це час для досягнення та визнання ваших зусиль.

21−30 листопада: Карта 2 мечів. Можливі конфлікти та суперечки. Важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації.



Козоріг (22 грудня — 19 січня)

1−10 листопада: Карта 4 жезлів. Це час стабільності та безпеки. Ви будете насолоджуватися гармонією в особистому житті та успіхами в роботі.

11−20 листопада: Карта 5 мечів. Можливі конфлікти та суперечки. Важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

21−30 листопада: Карта Блазень. Ви почнете щось нове з чистого аркуша. Це час для нових починань і можливостей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

1−10 листопада: Карта 7 кубків. Ви будете мати багато варіантів і можливостей. Важливо не розпорошуватися і зосередитися на найважливішому.

11−20 листопада: Карта Королева мечів. Ви будете приймати важливі рішення і діяти рішуче. Це час для логіки і розуму.

21−30 листопада: Карта 10 пентаклів. Ви отримаєте фінансову стабільність і підтримку від родини. Це час для насолоди плодами своєї праці.

Риби (19 лютого — 20 березня)

1−10 листопада: Карта 8 мечів. Ви можете відчувати обмеження і невпевненість. Важливо знайти внутрішню силу і подолати страхи.

11−20 листопада: Карта Зірка. Це час для надії і натхнення. Ви будете бачити світло в кінці тунелю і рухатися до своїх мрій.

21−30 листопада: Карта 4 кубків. Ви можете відчувати незадоволення і апатію. Важливо знайти нові джерела радості і мотивації.

Також нагадаємо, що починаючи з середи, 23 жовтня, представники трьох сузір'їв зможуть позбутися всіх проблем та невдач, отримавши від Всесвіту силу, завдяки якій всі складнощі перетворяться на попіл.

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