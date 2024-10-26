Працює навіть на «вбитій» сантехніці: Олена Матвєєва порадила, як відмити стару ванну до білосніжного стану

Відома блогерка Олена Матвєєва, яка раніше поділилася трьома лайфхаками з очистки унітазу, звернула увагу на те, що у деяких людей вдома стоять старі ванни, на яких закарбувалась жовтизна, різного роду патьоки і забруднення незрозумілого характеру.

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Причинами їх появи можуть бути погана якість води, постійні витікання тощо, зазначила пані Олена.

«В цьому відео я вам покажу супер-засіб, який відмиє все дуже добре, і ванна буде чиста. При цьому нам не знадобляться різні спеціальні засоби, лише дуже доступні продукти які є на кожній кухні: оцет, рідке господарське мило та лимонна кислота», — пообіцяла експертка.

За її словами, рецепт засобу досить простий — в миску налийте 4 столові ложки оцту, 2 ложки рідкого господарського мила, 2 чайні ложки порошку лимонної кислоти. Все добре змішайте і обробіть поверхню ванної.

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Для цього можна скористатися звичайною губкою для миття посуду.

Залиште засіб на поверхні на 5−10 хвилин, після чого змийте водою.

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«Але якщо у вас там невеликі забруднення, або ж ванна нова, цей засіб не підходить, адже є надто агресивним», — зазначає господиня.

Також вона радить використовувати свій суперзасіб для локального знищення жовтих плям, наприклад, на кераміці у ванній кімнаті.

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Якщо ж ви плануєте прибирання у туалетній кімнаті, скористайтеся ефективним методом під нехитрою назвою «Дві ложки».

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