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Перед виходом з дому залийте одну склянку розчину в унітаз: весь бруд, іржа та сечовий камінь гарантовано видаляться

19:55 21 вересня 2024
Чистий унітаз

Багато українських господинь вподобали рецепт «бомб» для унітазу від американки під ніком Clean-майстриня.

Але гарних порад з прибирання будинку багато не буває, тому пропонуємо додати до них ще три лайхаки від добре знайомої багатьом жінкам Олени Матвєєвої.

Спосіб № 1

Візьміть 200 мл теплої води, всипте туди столову ложку лимонної кислоти з гіркою і додайте трохи рідкого мила. Нанесіть суміш на забруднення за допомогою йоржика, залишаємо на деякий час, після чого просто змийте унітаз.

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Спосіб № 2

Потрібен нашатирний спирт та перекис водню. Змішуємо їх у співвідношенні 2:1 (100 мл спирту на 50 мл перекису). Оскільки ця суміш має різкий запах, варто використовувати її перед тим, як ви виходите з дому. Якщо ваш унітаз дуже сильно забруднений, обробку поверхні варто проводити регулярно — раз на місяць.

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Спосіб 3

У посудину з теплою водою додайте одну столову ложку лимонної кислоти і стільки ж звичайної харчової соди (відбудеться реакція, але так і має бути). Перемішуємо і цю суміш наносимо в унітаз за допомогою щітки.

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Залишаємо на 20−30 хвилин, чистимо щіткою і змиваємо.

«Результат просто вражаючий!», — запевняє пані експертка.

Нагадаємо також про простий спосіб реанімувати підсохлі в упаковці вологі серветки.

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