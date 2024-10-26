В Україні відновили бронювання від мобілізації, але відстрочку отримують не всі: що відомо

Під тиском громадськості і численних звертань про необхідність відновлення бронювання від мобілізації Кабінет міністрів вирішив частково вирішити це питання. Про це говориться в повідомленні на Урядовому порталі.

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«Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін», — йдеться у рішенні.

Як зазначається, це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

«Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань», — зазначається на порталі.

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За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер.

«На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки», — резюмували на сайті Кабміна.

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Зазначимо, що Міністерство оборони вирішило здійснити аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання поставили на паузу до 15 листопада. Вже 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через додаток «Дія».

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