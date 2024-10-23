Кабмін ухвалив важливе рішення щодо бронювання від мобілізації

У зв'язку з тим, що у частини суспільства склалося негативне ставлення до економічного бронювання від мобілізації, воно було тимчасово призупинене до 15 листопада задля того, щоб уряд мав змогу розробити цей механізм більш справедливим.

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Кабмін дозволив повторну перевірку критичності підприємств та організацій, які мають право на бронювання працівників. Про це йдеться у постанові уряду від 22 жовтня № 1204.

Зокрема, вносяться зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Постановою визначено, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям.

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За результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:

- про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їхній статус,

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- про відповідність підприємства, установи, організації критеріям.

Копію рішення, ухваленого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

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Зазначимо, що в Україні міністерства визначають критичними підприємства, працівники яких можуть бути заброньованими.

Крім того, 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через застосунок «Дія». Це сталося через проведення аудиту раніше заброньованих громадян.

Також нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев висловив сподівання, що модель економічного бронювання запрацює найближчим часом і передбачатиме реалізацію принципу «працюй або воюй».

Важливою деталлю реалізації цього принципу стане те, що для запровадження економічного бронювання Верховна рада не ухвалюватиме окремий закон, його реалізація відбудеться постановою Кабміну, яка внесе зміни у вже чинні правила.

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