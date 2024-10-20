Бронювання військовозобов'язаних у «Дії» призупинено: названо дату відновлення послуги

В Україні до 15 листопада триватиме аудит «критичних» підприємств, які бронювали працівників від мобілізації. В Міноборони заявляли, що сам процесс бронювання не скасували, а лише призупинили на час проведення аудиту.

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Наразі забронювати працівника підприємства, яке визнано критичним для економіки та потреб армії, неможливо й на порталі «Дія», пише blitz.if.ua. Про відновлення сервісу обіцяють повідомити пізніше.

Цей сервіс передбачає, що подавши відповідні документи, заявник отримає результат бронювання зі статусами працівників: заброньовано, не заброньовано (з поясненням), або не підлягає бронюванню. В свою чергу заброньовані працівники зможуть згодом перевірити статус у застосунку «Резерв+» та сформувати військово-обліковий документ на порталі «Дія». Термін опрацювання такої заявки триває три дні, ця послуга є безкоштовною.

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Послугу не можуть отримувати ФОПи та фізичні особи; юридичні особи, які не включено до Єдиного переліку критично важливих підприємств; юридичні особи, у яких закінчився термін дії підстави внесення до Єдиного переліку, а також юридичні особи, що припинила свою діяльність. Також заброньованими не можуть бути військовозобов'язані, у яких є відстрочка від мобілізації.

Пізніше народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що процедуру бронювання від мобілізації у додатку «Дія», імовірно, призупинили в рамках аудиту діяльності місцевих ОВА, які подавали списки з критично важливими для економіки підприємствам.

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Він нагадав, що ОВА разом з профільними міністерствами відповідальні за списки критичних підприємств, яким надавали квоти щодо бронювання.

«Я думаю, що ні для кого не секрет, коли керівник підприємства залишав невелику квоту, а у разі, коли його працівника десь зупиняли представники центру комплектування, одразу подавав його на бронювання», — написав Федієнко, припустивши, що деякі сторони зловживають цифровізацією.

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Нагадаємо, що наразі ще тривають дискусії з приводу «економічного бронювання» — ця тема викликала великий резонанс, у тому числі й серед військових. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявляв, що Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон з цього питання — його реалізацію планують через постанову уряду, яка внесе зміни у вже чинне законодавство.

Фото Pixabay

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