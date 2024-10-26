Черговий злочин терористів: у Дніпрі ракета росіян вбила дружину та доньку поліцейського

У Дніпрі внаслідок нічного удару ворога загинуло чотири людини. Серед жертв — дружина та старша донька слідчого поліції. Молодшу доньку вдалося врятувати.

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Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Загалом у Дніпрі, за його словами, загинуло 4 людей, ще 20 поранені.

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Крім того, російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. 6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога 1 особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 р.н.

Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом.

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«Поліцейські, рятувальники — всі працювали на місцях влучань, на деяких обʼєктах ще триває розбір завалів. Вдячний кожному за службу», — зазначив міністр.

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Нагадаємо, через удар рашистів по Києву загинула молода дівчина. В багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 чоловік. Постраждало 6 осіб (з них 1 госпіталізовано).

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