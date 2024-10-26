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Події

Удар росії по Києву: кількість постраждалих в багатоповерхівці зросла

10:41 26 жовтня 2024
Поліцейські на місці подій

У Києві пізно ввечері 25 жовтня дрон атакував багатоповерхівку у Солом'янському районі. Внаслідок удару постраждали мирні жителі.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, пізніше кількість поранених через атаку «Шахеда» на Київ зросла до 4 людей. Наразі вже відомо про шістьох поранених, повідомили в КМВА.

Пожежа після удару дрона

«Загинула молода дівчина. В багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 чоловік. Постраждало 6 осіб (з них 1 госпіталізовано)», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в КМВА, росіяни атакували Київ 16-й раз у жовтні. Цієї ночі російська армія знову застосувала БПЛА.

«Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю України баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7 з половиною годин», — зазначили в адміністрації.

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Також нагадаємо про трагічні наслідки ураження балістикою житлових будинків у Дніпрі цієї ночі.

Фото Національної поліції і КМВА

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