Без бойфренда, але з «кучериками»: Анжеліна Джолі здивувала новим образом на прем’єрі фільму

Відома актриса Анджеліна Джолі, яка на міжнародному кінофестивалі у Лондоні відвідала прем'єрний показ фільму «Марія», днями представила картину зі своєю участю у Каліфорнії, як цього вимагає контракт.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

У Каліфорнії прем'єра фільму «Марія» Пабло Ларраїна відбулася в рамках кінофестивалю Американського інституту кіномистецтва 26 жовтня. Цього разу Джолі була у шовковій сукні та з розпущеним кучерявим волоссям.

РЕКЛАМА

Подібну зачіску вона нещодавно приміряла у модній фотосесії для журналу CR Fashion Book — мабуть, образ їй сподобався.

РЕКЛАМА

Вбралася 49-річна зірка у довгу шовкову сукню кольору шампань та гостроносі туфлі в тон. Також на ній була темно-коричнева накидка. Губи актриса нафарбувала яскраво-червоною помадою, у поєднанні з такими ж червоними нігтями.

Багато хто чекав, що Джолі прийде на подію з ймовірним новим обранцем, але його ніде не було видно. До цього Анджеліна вже відвідувала разом з ним громадські заходи, чим підігріла чутки про роман.

РЕКЛАМА

Крім того, актриса нещодавно виклала фотографію з Akala у соцмережах свого бренду Atelier Jolie. А днями, як пишуть ЗМІ, пара провела разом дві ночі у готелі The Corinthia у Лондоні.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що Анджеліна Джолі відкликала позов до ФБР про розслідування гучного інциденту на борту приватного літака з Бредом Піттом. Останнім часом актриса виглядає досить щасливою. Її кар'єра та особисте життя йдуть угору. Тому позов для неї вже не має значення. Позов був для неї одним зі способів зруйнувати репутацію Пітта.

101

Читайте нас у Facebook