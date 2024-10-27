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Заохочує росію продовжувати вторгнення: аналітики про мету путіна у війні з Україною

19:45 27 жовтня 2024
путін

Президент росії володимир путін, який вже змушений залучати до бойових дій солдатів з Північної Кореї, дав зрозуміти, що «втома від України» Заходу заохочує рф продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну та рух до своєї перемоги.

путін, відповідаючи на запитання пропагандистських ЗМІ, заявив, що рф повинна подвоювати свої військові зусилля в Україні й не звертати уваги на дискусії про втому ворога. За його словами, Захід «починає реалістично оцінювати ситуацію навколо України» і «змінює свою риторику» про необхідність «стратегічної поразки» росії. Він додав, що може «тільки похвалити» Захід за цей риторичний відхід від ідеї повної поразки росії, зазначають в Інституті вивчення війни.

Пізніше в інтерв’ю путін заявив, що будь-який результат війни і має бути на користь росії та ґрунтуватися на «реаліях на полі бою». Також він наголосив, що початкова мета — змусити український уряд капітулювати та знищити Україну як державу — не змінилася.

За оцінкою ISW, путінська теорія перемоги ґрунтується на критичному припущенні, що Захід залишить Україну на поталу росії або з власної волі, або у відповідь на зусилля кремля переконати західні країни зробити це. Однак далеко не очевидно, що Захід так і вчинить.

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А щодо «реалій на полі бою», то тут не все так райдужно. Днями путін знову «відсунув» дату витіснення ЗСУ з Курської області.

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