Північна Корея відправить більше військ до росії: дані оприлюднила південнокорейська розвідка

В той час як перша партія північнокорейських військ вже доправлена до росії, друга незабаром туди вирушить. Такими даними південнокорейська розвідка поділилася з союзниками, ознайомилося з ними й агентство Bloomberg News.

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Згідно з документами, перша група з 1500 елітних спецпризначенців вже проходить підготовку на Далекому Сході росії в рамках запланованого розгортання близько 10 тисяч північнокорейських солдатів. Вони були доставлені до порту Владивостока в період з 8 по 13 жовтня після першого з 1990 року візиту російських військово-морських кораблів до північнокорейських вод, пише Bloomberg.

У документах також викладені подробиці про масштаби постачання зброї з Північної Кореї для підтримки військових операцій росії в Україні. Так, з серпня минулого року Пхеньян відправив близько 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм і 152 мм, близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкові засоби Bulsae-4, які були вперше виявлені на полі бою в Україні. Це значно більше, ніж оцінки деяких європейських аналітиків, повідомив Bloomberg обізнаний з цим питанням урядовець, який попросив не називати його ім'я.

Південна Корея представить частину розвідданих офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради 28 жовтня. Реакція НАТО поки обмежена, але може включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні, сказав чиновник.

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Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що війська КНДР будуть відправлені на фронт в Україну після завершення їхньої приблизно місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську. Кремль планує забезпечити північнокорейців зброєю і бойовою формою, а також фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як жителі східних регіонів росії.

Міністр оборони США Ллойд Остін теж заявив, що північнокорейські війська вже знаходяться в рф, і відзначив дуже серйозну можливість того, що вони будуть відправлені воювати в Україну. За даними Білого дому, в росії зараз проходять підготовку близько 3000 солдатів.

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Водночас військова розвідка України повідомила 24 жовтня, що перші підрозділи північнокорейських військ вже завершили навчання в росії та прибули в район бойових дій. За даними розвідки, йдеться про Курську область, де українські сили зайняли частину прикордонної території.

Розгортання тисяч північнокорейців на полі бою означатиме ескалацію війни. Це може спонукати Південну Корею запропонувати Києву більш пряму підтримку, включно з летальною зброєю, чому вона досі чинила опір.

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У південнокорейській оцінці наводяться дані української розвідки про те, що лише 30% снарядів, випущених за останній час кремлівськими військами, були російського виробництва. Решта походили з Північної Кореї — 60%, та з Ірану — 10%.

Переміщення військ є останньою ознакою посилення співпраці між москвою і Пхеньяном після того, як путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали угоду про стратегічне партнерство.

Згідно з документами південнокорейської розвідки, КНДР вже відправила до рф кількох високопоставлених офіцерів, у тому числі тризіркового генерала, який командує силами спеціальних операцій. Ці війська пов'язані з найбільш елітними силами Північної Кореї, відомими як «Штурмовий корпус».

Експерти попереджають, що втручання КНДР у війну рф з Україною зробить Північну Корею стороною міжнародного збройного конфлікту.

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