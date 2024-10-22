Після того, яка ЗСУ розпочали операцію на території Курської області рф, перед російськими військами путіним було поставлено завдання витіснити українські підрозділи із захоплених районів до 1 жовтня. Другий осінній місяць вже «перевалив за середину», але «віз й нині там».

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Джерело «РБК-Україна» в СБУ стверджує, що наразі встановлено новий дедлайн — до 1 лютого 2025 року. Більш того, очільник кремля зажадав, щоб до 25 лютого була створена буферна зона на українській території.

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Наразі ворог зосередив на Курському напрямку понад 40 тисяч військ, в тому регіоні тривають активні бойові дії, а населенні пункти часто можуть переходити «з рук у руки» протягом доби.

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Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю західній пресі президент України Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ утримуватимуть захоплені російські території, аби примусити путіна до переговорів. А ось «поширювати український спосіб життя» там ніхто не планує.

Сили оборони України розпочали операцію на Курщині на початку серпня поточного року. Після цього адміністрації українських прикордонних територій констатували зменьшення інтенсивності обстрілів з боку ворога.

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У полон до ЗСУ потрапило багато російських військових-строковиків. Зокрема й завдяки цьому останнім часом відбулося кілька обмінів полоненими. Повертають в Україну й військовослужбовців «Азову» — захисників Маріуполя, яких росіяни вперто відмовлялися обмінювати раніше. У тому числі й Владислава Андріанова, який пережив теракт у Оленівці у липні 2022 року.

Фото з відкритих джерел

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