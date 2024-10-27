Добровільно взяв до рук зброю: на Сумщині поліг боєць з Кіровоградської області

Знову важка і невимовно сумна звістка — на фронті загинув Андріан Шарков. Бійцю навіки 44 роки, повідомляє Гайворонська міська рада.

«Майбутній воїн після школи переїхав до Києва. Тут Андріан розпочав новий етап свого життя: зареєструвався як ФОП і започаткував власну справу у сфері перевезень. Андріан був пристрасним любителем мотоциклів. Завжди прагнув до самовдосконалення та цікавився історією, залишаючись у пам'яті близьких людиною інтелектуальною та авторитетною. У період з 2015 по 2017 рік Андріан проходив військову службу у Державній прикордонній службі України. У 2020 році повернувся до рідного краю й оселився у селі Хащувате, де й проживав останні роки разом з братом», — йдеться у повідомленні.

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Однак війна змусила знову взяти до рук зброю. 20 червня 2024 року він добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Захисник служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка, потім перейшов до 7-го окремого батальйону УДА «Арей».

Життя воїна обірвалось 20 жовтня. Сталось це під час обстрілу евакуаційного автомобіля FPV-дроном типу «Ланцет» у селі Осоївка Сумської області.

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«Андріан загинув, залишившись вірним військовій присязі до останнього подиху. Його приклад — це нагадування нам усім про ціну свободи і про незламний дух українців, які борються за свою країну», — додають земляки.

Раніше повідомлялося про загибель на війні 28-річного Володимира Поляніна з Вінниччини.

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