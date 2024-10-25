Вісім місяців безсонних ночей у невідомості: на Вінниччині попрощалися з 28-річним воїном

«На щиті» повернувся на вічний спочинок Володимир Полянін — мужній захисник і відважний воїн. Мати полеглого Галина своїх трьох синів Андрія, Володимира та Олександра виховувала самотужки й дуже пишалася їхньою працьовитістю й людяністю. Мала велику надію на них, повідомляє Тростянецька громада.

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«Володимир здобував фах в Тульчинському професійно-технічному училищі. Відслужив строкову службу в Збройних Силах України й працював водієм птахокомплексу, — розповідають у громаді. — Усі згадують його найкращими словами, бо він не цурався ніякої роботи. Був надійним і мав готовність прийти на допомогу будь-якої хвилини».

Цей характер, додають земляки, вплинув на вибір Володимира: вже на третій день після повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України він вирушив боронити рідну землю від окупантів. Молодшого сержанта призначили командиром відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А0243.

«22 лютого 2024 року зв'язок з захисником обірвався. Вісім місяців безсонних ночей рідних, море надій… Але, на жаль… Полянін Володимир загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ласточкине Покровського району Донецької області», — повідомили у громаді.

Поховали 28-річного героя з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі в селі Гордіївка.

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