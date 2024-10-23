Осиротіли двоє синів: в Ужгороді поховали воїна, який загинув в бою за Авдіївку

В Ужгороді провели в останню земну дорогу 47-річного захисника, сержанта Олексія Тімірязєва. Бійцю навіки 47 років, повідомляє міська рада.

Майбутній воїн народився в Угорщині в родині військового та вчительки. Потім переїхав до України.

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«Проходив строкову службу. Працював в Україні та за кордоном. Для своєї сімʼї Олексій був прикладом мужності та відданості. Він завжди прагнув більшого, завжди шукав виклики і не боявся їх прийняти», — розповіли у міськраді.

У липні 2022 року Олексій Тімірязєв вступив до лав Збройних сил України. Навесні 2023-го отримав поранення в бою у Чернігівській області, після лікування повернувся й продовжив військову службу. За сміливість та відвагу відзначений державними нагородами.

Загинув воїн 8 лютого 2024 року під час виконання бойових завдань в Авдіївці. Тільки тепер вдалося забрати його тіло додому.

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Після заупокійної служби жалобна хода пройшла до Пагорба Слави, де Олексія Тімірязєва поховали із військовими почестями. У полеглого захисника залишилися дружина та двоє синів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 32-річний український футболіст загинув на війні з російськими окупантами.

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