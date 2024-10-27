«У Селидовому відбуваються розстріли цивільних»: Безугла назвала 5 міст, з яких потрібно негайно евакуювати жителів

Нардепка від Мар'яна Безугла підтвердила інформацію про безчинства, які творять окупанти у частково захоплених містах на сході України.



«У Селидовому відбуваються розстріли цивільних, місто вже практично захоплене росіянами. Евакуюватися із Селидового можна було тривалий час, інформування населення проводилося, я неодноразово відвідувала місто влітку та восени, маючи змогу в цьому переконатися», — написала Безугла у соціальній мережі.

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Вона закликала цивільних з п'яти міст терміново виїзжати з них, доки до них не дійшов ворог.

«Цивільні мають виїжджати з зони бойових дій! Звертаюся до мешканців міст і сіл, які знаходяться менш ніж за десять кілометрів від лінії бойового зіткнення! Виїжджайте!».

При цьому Мар'яна називає міста, над якими нависла загроза: Покровськ, Мирноград, Курахове, Костянтинівка, Куп’янськ.

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«Виїжджайте, поки є така можливість! P. S. Готуємо з МВС законопроєкт щодо примусової евакуації населення», — написала Мар’яна Безугла.

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В той же час українці в коментарях пишуть, що населення у зазначених містах — «почекуни», які сподіваються на прихід рідного їм «руцкага міра» і зливають йому позиції ВСУ. На жаль, такі дії приводять до того, що росіяни, скориставшись інформацію, захоплюють населені пункти і вбивають в них всіх підряд, що й показали події в Селидово.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін теж вважає, що українські військові і представники влади діють невірно. На його думку, потрібно завчасно думати про оборону населених пунктів, до яких можуть дійти окупанти, і будувати у містах та селищах продуману й міцну систему фортифікаційних споруд, а не чекати, поки ворог буде на відстані пострілу.

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