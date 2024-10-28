Солдати не сліпі: колишній полонений Асєєв назвав причину дезертирства в ЗСУ

В Україні існує велика проблема з відсутністю демобілізації серед військових ЗСУ, що призводить до збільшення випадків дезертирства. Про це заявив український журналіст і колишній полонений росіян Станіслав Асєєв в інтерв'ю виданню Le Monde. «Це проблема, яка вже перевищила 100 000 осіб. У нас величезна армія дезертирів, які бродять країною», — сказав Асєєв.

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Журналіст поділився, що у лавах ЗСУ все частіше спостерігаються випадки дезертирства. Головною причиною він вважає почуття несправедливості, яке виникає в українських військових. Попри різні закони, які допомогли прискорити темпи мобілізації в Україні, існує величезна потреба в поповненні армії, зазначає журналіст. Він заявив, що чоловіки бояться бути призваними на фронт і деякі з них нелегально залишають країну.

Саме це посилює почуття несправедливості у солдатів, які змушені воювати без обмежень, тоді як інші люди живуть «нормальним» життям, підкреслює Асєєв. Він додав, що існує чіткий контраст між цивільним життям у тилу та тим, що відбувається на фронті.

«Солдати не сліпі. Вони бачать, як частина суспільства ухиляється від мобілізації, бачать ці пачки грошей на хабарі… І знову ж таки, який вихід для них? Дезертирство», — розповів журналіст.

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Українській владі все ж слід розглянути питання про поступову демобілізацію, зазначає Асєєв. Він вважає, що справедливо буде звільняти від служби стільки ж солдатів, скільки призивається в армію.

Раніше повідомляли про те, що військовослужбовець Павло Казарін звернувся до влади з закликом дати чесну відповідь про терміни служби в ЗСУ, якщо у неї немає комфортної відповіді на питання про демобілізацію бійців.

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Фото у заголовку timer.od.ua

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