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Суспільство та люди

Демобілізація військових віком до 25 років може обвалити фронт, — Стефанчук

19:58 10 жовтня 2024
Руслан Стефанчук

В Україні, де Верховна Рада остаточно підтримала звільнення українців віком до 25 років від мобілізації, демобілізація військовозобов’язаних віком до 25 років, яких мобілізували через колізію у законодавстві, обвалить окремі ділянки фронту. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає «Укрінформ».

«Просто демобілізація — це обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві Російській Федерації», — заявив він.

За словами спікера, влада усвідомлює, що «ці діти 18−25 років попали під мобілізацію через не доскональність законодавства».

На думку Стефанчука, зараз потрібно не просто знайти можливість демобілізувати цю категорію військових, а й зрозуміти, хто прийде на їхнє місце. Він додав, що військове керівництво виконує свою обіцянку і не закріплює помилково мобілізованих чоловіків до 25 років на складних ділянках фронту.

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Як писали «ФАКТИ», попри те, що у директиві Командування Сухопутними силами є положення, які обмежують мобілізацію громадян віком 50−60 років, прямої заборони на їхню мобілізацію немає.

Фото зі сторінки Руслана Стефанчука

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