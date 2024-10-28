Агент фсб шпигував на росію під Покровськом, прикриваючись ООН (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно затримали ворожого інформатора на Дніпропетровщині, викрили агента фсб, який під виглядом волонтера ООН шпигував за оборонцями Покровська.

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Затриманим виявився 34-річний мешканець Донеччини — волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. Прикриваючись волонтерською діяльністю, він шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак, зазначають в Службі безпеки України.

Фото СБУ

Аби дізнатися про локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром, зловмисник об’їжджав місто та прилеглі населені пункти, прикриваючись доставкою гуманітарної допомоги місцевим жителям. Інформацію ворогу він передавав через месенджер, адресат — кадровий співробітник фсб, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Фото СБУ

Зазначається, що ворожого агента викрили ще на початковому етапі його розвідактивності та своєчасно затримали. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

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Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку, який наразі перебуває під вартою, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ разом із Нацполіцією затримала 19 адміністраторів тг-каналів, які працювали на зрив мобілізації та поширювали місця дислокації підрозділів Сил оборони.

Фото СБУ

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