Коригував удари і «дуже чекав» приходу окупантів: на Дніпропетровщині затримали інформатора росіян

Співробітники СБУ, які нещодавно викрили коригувальників, які наводили російські «шахеди» на радіолокаційні станції ЗСУ та лінії електропередач на півночі України, затримали ще одного ворожого інформатора.

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Ним виявився 30-річний мешканець Дніпропетровщини, який допомогав ворогові завдавати ракетно-дронові удари по прифронтовому місту Синельникове та чекав на захоплення всього регіону. В СБУ зазначають, що представники ворога вийшли на чоловіка у соцмережах, де він залишав прокремлівські коментарі. Зокрема, сподівався на «приєднання» Дніпропетровщини до росії.

Фото СБУ

«Після дистанційного залучення до співпраці з окупантами фігурант розпочав підготовку координат для нової серії повітряних ударів по Синельниківському району. Для виконання завдання ворога фігурант обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ», — зазначили в українській спецслужбі та додали, що одночасно зловмисник збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції.

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Після розвідувальних вилазок інформатор відправляв зібрані дані російському куратору.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Служба безпеки затримала зловмисника за місцем проживання. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він спілкувався з ворожим куратором.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Чоловікові, який перебуває під вартою, загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ запобігла здійсненню теракту в Києві, який російське гру доручило підготувати 20-річній мешканці Запоріжжя. Дівчина залучила до цієї «роботи» свого 26-річного хлопця. Вони планували встановити вибухівку в людному місці.

Фото СБУ

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