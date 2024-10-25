41.02 / 41.56 44.49 / 45.16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Намагалися зірвати мобілізацію в Україні: СБУ затримала 19 адмінів Telegram-каналів

15:23 25 жовтня 2024
затримання

СБУ та Нацполіція викрили 19 зрадників, які через Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні та публікували локації ЗСУ.

За даними СБУ, фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Зокрема, на Хмельниччині спецслужба заблокувала підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

РЕКЛАМА

Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини.

РЕКЛАМА

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад.

РЕКЛАМА

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали інформатора росіян, який коригував удари і чекав приходу окупантів.

117

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Стрільцям — «Королева кубків», Водоліям — «Зірка», а Рибам — «Сонце»: прогноз української тарологині на 25 жовтня

Бойові навчання

Змушують служити незаконно: в Україні почали призивати людей з бронюванням

Електронні послуги ПФУ

Банк для отримання пенсій змінюється: в ПФУ пояснили важливі нюанси

танк Т-80

У рф проблеми з найпридатнішим для швидкого введення в дію танком: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту