Намагалися зірвати мобілізацію в Україні: СБУ затримала 19 адмінів Telegram-каналів

СБУ та Нацполіція викрили 19 зрадників, які через Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні та публікували локації ЗСУ.

За даними СБУ, фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

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Зокрема, на Хмельниччині спецслужба заблокувала підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

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Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини.

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Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад.

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На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали інформатора росіян, який коригував удари і чекав приходу окупантів.

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