Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 28 жовтня до 3 листопада

Астрологи вважають, що сьогодні, 28 жовтня, деякі знаки Зодіаку можуть відчувати себе на висоті, використовуючи день для досягнення цілей, в тому числі і фінансових.

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А про те, що приготували в матеріальному плані українцям зорі на поточному тижні, з 28 жовтня по 3 листопада, йдеться у гороскопі від професійних астрологів, який публікує ТСН.ua.

Овен

Не варто поспішати з витрачанням грошей, які представники знака мають у цей момент — існує ймовірність того, що чергові виплати будуть затримані, тому заощадження будуть дуже доречними.

Телець

Починаючи реалізацію важливого фінансового проєкту, необхідно розрахувати свої сили — їх має вистачити на довгу дистанцію, інакше гроші можна не заробити, а втратити.

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Близнята

Будь-які фінансові операції, здійснені в цей час, обов'язково — і в найближчому майбутньому — принесуть прибуток, до того ж він значно перевершить очікуваний, так що не варто зволікати.

Рак

Нинішній тиждень — не найсприятливіший час для фінансових операцій: надто велика ймовірність прикрої помилки, через яку збиток значно перевершить запланований прибуток.

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Лев

Можна проводити різні — зокрема й ризиковані — фінансові операції. Головне, добре до них підготуватися: ретельно прорахувати всі можливі фактори та наслідки, ризик теж має бути виправданим.

Діва

Нові професійні ідеї, які в цей час спадуть на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги — до того ж чим більш фантастичними вони будуть, тим більш прибутковими виявляться.

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Терези

Із закупами, наміченими на цей тиждень, поспішати не варто: велика ймовірність того, що вони виявляться невисокою якістю, так що краще зачекати — зрештою, представники знака чекали і більше.

Скорпіон

До великих грошових надходжень, які можливі в цей час, необхідно ставитися дбайливо: можна промотати гроші, які вже завтра знадобляться для купівлі.

Стрілець

Головною умовою успішної роботи — і, як наслідок, приємної в усіх сенсах зарплати — стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті та працювати лише на її досягнення.

Козоріг

Не варто вірити малознайомим людям, які попросять допомогти матеріально: найімовірніше, доведеться мати справу не з тими, хто дійсно потребує, а зі справжніми шахраями.

Водолій

Важливо презентувати себе перед керівництвом із найкращого боку, тоді можна буде розраховувати на його прихильність і, як наслідок, нову посаду та пов'язане із нею збільшення зарплати.

Риби

Професійний — а, як наслідок і фінансовий — успіх чекає, насамперед, на тих, хто вміє працювати в задоволення: якщо — хоча б на якийсь час — забути про гроші, вони не змусять на себе довго чекати.

Про те, у яких чотирьох знаків Зодіаку є шанс розбагатіти у листопаді, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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