Зневажають корозію: названо марки автомобілів, які не бояться іржі

Українці знають, що при купівлі вживаного авто не варто гнатися за дуже низькою ціною, щоб не втрапити у велику халепу. Адже корозія в автомобілі — чи не найнебезпечніша «хвороба», яка дуже швидко може розповзтись по всьому кузову та днищу, перетворивши машину на купу металобрухту, пише спеціалізовано автомобільне видання.

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В той же час на ринку є моделі, стверджують експерти, які мають підвищену стійкість до іржі.

Що ж це за моделі?

Audi A6

Виробник додає до кузова оцинковані панелі, а також якісно герметизує стики. Додають захисту також алюмінієві елементи конструкції та якісне фарбування.

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Toyota Camry XV30 (2001−2006)

З часом можуть з’являтися плями на порогах і кришці багажника, але загалом автомобіль має високий ступінь захисту від корозії.

Volvo S80 другого покоління

Виробник приділяє велику увагу захисту від корозії, використовуючи якісне оцинкування і фарбування. Найбільше ризику на хромованих елементах.

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Opel Insignia з 2008 року

Цю модель надійно обробляють антикорозійними засобами та преміальною фарбою. На особливу увагу заслуговують тільки дверні петлі.

Honda CR-V з 2005 року

На цій моделі застосовується двостороннє оцинкування кузова.

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Volkswagen Passat B6 (2005−2010)

Перші ознаки корозії спостерігаються не раніше 200 000 кілометрів пробігу.

Зазначимо, що традиційно китайські автомобілі вважаються найбільш уразливими для іржі, але автовласники хвалять у цьому відношенні Chery Tiggo 7, Haval Jolion і Geely Atlas. Зазначені авто відрізняються високим ступенем захисту від корозії.

Крім того, нагадаємо, що в багатьох випадках у нагоді водіям може стати знаменита «ведешка» — універсальний технічний аерозоль із трубочкою WD-40, який допоможе побороти іржу.

Фото: prodrivermags.com

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