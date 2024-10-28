У перший день війни пішов добровольцем: на Бахмутському напрямку загинув воїн з Вінниччини

У Тульчині попрощалися із загиблим героєм Олександром Байковим. Він загинув 16 липня 2023 року внаслідок штурмових дій противника в районі села Хромове Бахмутського району, де велись найзапекліші бої. Але тільки тепер вдалось забрати тіло додому. Воїну було всього 36 років, повідомляє Тульчинська територіальна громада.

ВІДЕО ДНЯ

«Олександр здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку й аудиту. У 2012 році одружився, народилась донька Ангеліна у 2014 році. Працював дизайнером у місті Києві. У 2019 році повернувся до міста Тульчина. Працював у магазині мобільного зв’язку до 2022 року. Олександр, як і решта українців, жив своїм життям, будував плани, мріяв про світле майбутнє», — йдеться у повідомленні.

Проте повномасштабне вторгнення змінило його долю. 24 лютого 2022 року добровольцем був призваний до лав Збройних Сил України. Молодший лейтенант служив заступником командира 3-ї механізованої роти. У 2023 році боронив Бахмутський напрямок, де й обірвалось його життя.

Поховали воїна на кладовищі в місті Тульчин, під залпи почесної варти та державний гімн України.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на полі бою бійця з Кіровоградської області 44-річного Андріана Шаркова.

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook