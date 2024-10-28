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Події

У перший день війни пішов добровольцем: на Бахмутському напрямку загинув воїн з Вінниччини

20:32 28 жовтня 2024
Олександр Байков

У Тульчині попрощалися із загиблим героєм Олександром Байковим. Він загинув 16 липня 2023 року внаслідок штурмових дій противника в районі села Хромове Бахмутського району, де велись найзапекліші бої. Але тільки тепер вдалось забрати тіло додому. Воїну було всього 36 років, повідомляє Тульчинська територіальна громада.

«Олександр здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку й аудиту. У 2012 році одружився, народилась донька Ангеліна у 2014 році. Працював дизайнером у місті Києві. У 2019 році повернувся до міста Тульчина. Працював у магазині мобільного зв’язку до 2022 року. Олександр, як і решта українців, жив своїм життям, будував плани, мріяв про світле майбутнє», — йдеться у повідомленні.

Проте повномасштабне вторгнення змінило його долю. 24 лютого 2022 року добровольцем був призваний до лав Збройних Сил України. Молодший лейтенант служив заступником командира 3-ї механізованої роти. У 2023 році боронив Бахмутський напрямок, де й обірвалось його життя.

Поховали воїна на кладовищі в місті Тульчин, під залпи почесної варти та державний гімн України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на полі бою бійця з Кіровоградської області 44-річного Андріана Шаркова.

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