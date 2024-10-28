Перебігав дорогу в недозволеному місці: помер актор із серіалу «Свати»

Відомий актор Максим Шпаковський, який знімався у популярному серіалі «Свати», загинув після ДТП 25 жовтня у віці 48 років. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

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Так, актор потрапив під машину, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Він помер у лікарні.

Зазначимо, що актор залишився жити в Севастополі після незаконної окупації росією Криму. Він з'явився в серіалі «Свати» в 4 сезоні в ролі рекетира, також він часто знімався в епізодичних ролях у кіно.

Актор засвітився в таких російських фільмах: «Спецназ-2», «Ісаєв», «Ялта-45», «Синдром дракона», «Льоговий-2», «Солнцепек», на його рахунку 40 робіт у кіно.

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Також відомо, що Шпаковський багато років служив у театрі Чорноморського флоту.

Як писали «ФАКТИ», росіяни хочуть зняти продовження «Сватів» без українських акторів.

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