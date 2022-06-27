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Шоу-бізнес

У рашці хочуть зняти продовження «Сватів» без українських акторів

13:12 27 червня 2022
Феклістов, Кравченко, Кошмал та Добронравов

в росії хочуть зняти продовження популярного українського серіалу «Свати», останні серії якого було знято в липні 2021 року в Грузії. Тоді творці проекту заявили про його завершення.

Але в раші вирішили «денацифікувати» серіал та зняти його продовження, без українських акторів. Про це розповів телекритик Микола Горбашев.

За його словами, зйомки восьмого сезону стартують наприкінці 2022 року. У нових серіях не буде українських акторів та тих, хто засудив війну росії проти України.

Тому точно не варто чекати на Ганну Кошмал, яка зіграла внучку головних героїв — Євгену Ковальову. Акторка активно виступає проти війни, бере участь у благодійних проектах. Також не буде Марини Сердешнюк (Катя Беркович), Євгенія Капоріна (Льоха) та Сан Санича Берковича. Російський актор Олександр Феклістов, який зіграв його, засудив війну, звернувся до українських колег і висловив солідарність з українським народом.


Марина Сердешнюк та Ганна Кошмал

За словами Горбашева, у продовженні сюжетну лінію буде зосереджено навколо молодших онуків-двійнят.

Раніше Ганна Кошмал розповіла, хто із колег із серіалу «Свати» підтримав Україну.

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