Терористи атакували Україну балістикою та майже 50 «шахедами»: що відомо про нічну атаку росії

В ніч на вівторок, 29 жовтня, російські терористи атакували Україну «Іскандером» та 48 дронами-камікадзе. ППО збила 26 безпілотників.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Військові уточнюють, що ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по місту Кривий Ріг із Криму, атакував 48 ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ.

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Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Станом на 9:00 було підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію.

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Нагадаємо, що увечері 28 жовтня російський КАБ спричинив руйнування пам'ятки архітектури у Харкові, а в Кривому Розі під час атаки БПЛА загинув 39-річний чоловік.

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