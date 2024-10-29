Фронт на Донбасі «посипався»: генерал ЗСУ пояснив причину

Після сумних повідомлень нардепів та військових про те, що ЗСУ залишають все нові населені пункти, заява генерал-майора Дмитра Марченка про те, що «фронт посипався» навряд чи може визвати здивування.



Про це військовий сказав у коментарі експолітику, а нині блогеру Бориславу Березі.



Причина такої сумної ситуації, вважає генерал — у нестачі боєприпасів, озброєння та людей, а також розбалансуванні управління.

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«Це не військова таємниця. У Селидове зайшли росіяни і там закріплюються. Думаю, що найближчим часом обійдуть його кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ».

«Чому це відбулося? Скоріш за все, по-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це люди. Нема людей, нема поповнень. Люди дуже-дуже-дуже зморені. Вони вже просто не витягують ті фронти, на яких перебувають. Ну, і третє — це розбалансування управління. Тобто те, що зараз відбувається, я скажу, що так не має бути точно», — підсумував Дмитро Марченко.

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Зазначимо, що станом на ранок вівторка, 29 жовтня, окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донбасі.

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Своєю чергою військові аналітики говорять, що повільно відступати і максимально збільшувати втрати росії вже є випробуваною тактикою ЗСУ в умовах недостатньої кількості особового складу та засобів ураження.

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