Це у них добре виходить: Джолі пояснила, чому їхні з Піттом діти навряд чи будуть зірками Голлівуду

Багатодітна мама Анджеліна Джолі, яка, нарешті, почала «відриватись по повній» після розриву з Бредом Піттом, збентежила шанувальників роздумами про майбутнє своїх дітей.



Так, у коментарі виданню E! News вона заявила, що ніхто з їхніх шістьох дітей не прагне робити кар'єру в кіноіндустрії, незважаючи на те, що добре обізнані з нею.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому актриса додала, що такий стан справ її влаштовує.

«Я думаю, вони дуже сором'язливі, дуже непублічні люди. І вони хочуть бути такими», — заявила вона.

Раніше Анджеліна висловилася про синів Пакс і Меддокс, які як помічники режисера працювали на зйомках фільму «Марія», де вона зіграла головну роль: «Мед та Пакс працювали на зйомках. Вони вже робили це досить багато разів, і я думаю, що у них добре виходить».

РЕКЛАМА

У мережі часто обговорюють дітей Джолі на тлі розбірок із колишнім чоловіком. Багато користувачів мережі відзначають, що прийомні діти виглядають більш привілейованими, а рідні, навпаки, намагаються не з'являтися на публіці. Незважаючи на це, біологічна дочка Джолі Вів'єн також взяла участь у роботі над мюзиклом разом із матір'ю. У мережі також вважають, що Джолі навмисно налаштовує дітей проти Пітта, щоб помститися йому.

Зазначимо, що у екс-подружжя шестеро дітей: Пакс, Меддокс, Захара, Шайло, Вів'єн та Нокс. Шайло нещодавно отримала судовий дозвіл на зміну прізвища.

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook